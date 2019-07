Etappe van 60 kilometer wandelen inkorten vanwege de hitte? ‘Daar heb ik toch niet voor betaald?’

NEDERHEMERT - De Nijmeegse Vierdaagse zwaar? Loop dan maar eens de Ultra Tour Holland. Ultralopers wandelen namelijk momenteel in wedstrijdvorm negenhonderd kilometer door Nederland, verspreid over veertien dagen. En ja, óók als het bijna veertig graden is. ,,Deelnemers weten heel goed waar ze aan beginnen.’”

Al snelwandelend komen twintig mensen het Veer van Nederhemert af. De bestemming op sportieve wandelschoenen deze dinsdag? Ede. Een loop van 66 kilometer. Extreem? Ach, het is maar één van de veertien wandelingen dezer dagen, elk van gemiddeld zo'n 65 kilometer. Een route van Amsterdam naar Amsterdam, door zo ongeveer heel Nederland. Degene die alle etappes het snelst aflegt, wint. Want ja, het is ook nog gewoon een wedstrijd.

Iedereen mag altijd stoppen

Welkom bij de Ultra Tour Holland. Elke dag om 06.00 uur ’s ochtends starten de wandelaars. ,,En we zijn blij als ze rond 17.30 uur allemaal binnen zijn", zegt Wilma Dierx van de organisatie. Ook als de temperatuur buiten naar de veertig graden gaat, gaat de loop gewoon door, zo vertelt zij. Onverantwoord? Dierx: ,,Mensen schrijven zichzelf in. Toen iemand voorstelde etappes in te korten, zeiden de anderen: ‘Daar heb ik toch niet voor betaald?’”

Zelf deed ze ook mee aan een wandeling van de Tour de France (gemiddeld 68 kilometer over 43 dagen). ,,Daar zaten ook hete dagen tussen. Iedereen hier heeft eerder zoiets gedaan en iedereen weet waar hij of zij aan begint.”

Het mag dan een wedstrijd zijn, de lol maken is niet van minder belang. ,,De deelnemer mag altijd stoppen wanneer hij of zij wil. Mensen mogen de bus of ander vervoer nemen. Uiteraard doet de deelnemer dan niet meer mee voor de einduitslag, maar ze mogen de volgende dag dan wel gewoon starten.”

Vijf kilo kersen

En er zijn wel extra hittemaatregelen genomen. Normaal is er een rustpost om de 15 kilometer, nu is dat om de 7,5 kilometer. ,,Daar is extra water en frisdrank. En ook de vijf kilo aan kersen die ik heb gekocht, is al op. Als organisatie zorgen we bovendien altijd dat er ’s avonds eten is, dat er hotels zijn en dat er - met dit warme weer - óók wasmachines beschikbaar zijn. Dat krijg je in je uppie niet geregeld.”