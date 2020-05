Europarcs lijkt interesse te hebben voor zwembad en sporthal De Kreek

Gesprekken tussen Europarcs en de gemeente Maasdriel over De Kreek in Kerkdriel wijzen daarop. In een stand van zaken over het maatschappelijk vastgoed meldt het college dat er ‘verkennend is gesproken met een afvaardiging van Europarcs om inhoudelijk in te zoomen op zowel het zwembad als het MFC in zijn totaliteit’.