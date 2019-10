Exploitatie-bv's van Sint-Maartenskerk en De Poorterij zijn failliet

Het faillissement heeft geen gevolgen voor het Zaltbommelse theater en de activiteiten in de Sint-Maartenskerk. CMN-Groep was sinds eind september al niet langer de uitbater van De Poorterij en de kerk. De gemeente Zaltbommel is in het gat gesprongen nadat CMN-eigenaar Ron Cretier zich had teruggetrokken. De gemeente vindt tijdelijke financiële ondersteuning noodzakelijk om de twee belangrijke culturele voorzieningen voor Zaltbommel en omgeving te behouden.