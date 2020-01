Expositie over hoogwater in rivierengebied roept herinneringen op in Heerewaarden

HEEREWAARDEN - ‘Het water stond inwoners van Zaltbommel aan de lippen’, en ‘Nederland houdt adem in’. Het zijn twee koppen van krantenartikelen uit de expositie ‘25 jaar geleden Hoogwater’ die zondagmiddag in Heerewaarden werd geopend. De tentoonstelling in bezoekerscentrum De Grote Rivieren omvat artikelen, brieven, een film en foto’s van Harry Pelgrim uit Heerewaarden.

,,Iedereen weet waar hij of zij was toen de gebouwen van het World Trade Center in New York instortten. Mensen in en om het rivierengebied kennen de emoties uit die ene week in 1995", aldus Pelgrim bij de opening.

Eind januari moesten in het rivierengebied tussen Waal en Maas zo’n 250 duizend mensen weg vanwege het hoge water. De tentoonstelling brengt herinneringen boven.

,,Evacueren. Wij zelfs twee keer”, aldus Joke Liefkens uit Dreumel. ,,De tweede keer vanwege die onstabiele dijk bij Ochten. Je zat in Nijmegen met verschillende huishoudens bij elkaar. Dat begon na een tijdje te wringen. We waren blij dat we naar huis mochten. Of het nog een keer kan gebeuren? De dijken zijn verhoogd. De rivieren hebben ruimte. Ik heb er geen angst voor.”

‘Ik was er toen nog niet’

De 13-jarige Yonah Koot uit Den Bosch vindt de expo minder interessant. Hij vermaakt zich met het graven van watergeultjes in het zand. ,,Ik was er toen nog niet. Oma vertelde dat iedereen uit Zaltbommel weg moest”, weet hij.

Oma Ans van Heumen - van Heel: ,,Als de stad was overstroomd, had ons huis onder water gestaan. Een oudere vrouw wilde haar huis niet uit. Niemand bekommerde zich om haar. Ik wel. We hebben met z’n allen in Den Bosch gezeten. Kat ‘Wollewat’ mocht ook mee. Zaten voor de televisie om te zien hoe de vlag er voor stond. Toen we terug mochten, stond er een bord met de tekst ‘Welkom in Zaltbommel’. Ik voel de kriebels nu weer in mijn buik.”

Persfotograaf

Harry Pelgrim was persfotograaf. ,,Ik had een brommertje geregeld om het hoogwater te fotograferen”, vertelt hij. ,,Ik heb een enorm fotoarchief over die periode. Ik wilde alles vastleggen. In een normaal drukke stad als Zaltbommel hoorde en zag je niets meer. Ik heb de strijd om de dijk bij Opijnen en Heesselt te versterken meegemaakt. Het stormde. Het water klotste tegen de top van de dijken. Ze hebben het gehouden.”