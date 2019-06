Expositie over Koppop is meteen ook een reünie

Koppop, op het Mgr. Zwijsenplein in Kerkdriel, was popfestival, kunstmarkt, oude ambachten en kindermarkt in één. De eerste editie was op 5 september 1982, met Doe Maar als topact en tien- tot vijftienduizend bezoekers. De laatste was op 21 augustus 1991 met Herman Brood en 1200 bezoekers.

In het Driels Museum is vanaf zondag 16 juni een expositie te zien over de geschiedenis van dit evenement. Met daarbij veel attributen - t-shirts, entreestempels, munten, draaiboeken - oude documenten en ruim negenhonderd foto’s van de negen keer dat dit festival werd georganiseerd. Een deel op borden en een deel digitaal. Er wordt een film vertoond die in 1991 is gemaakt door de vroegere lokale zender RTM met interviews van artiesten zoals Herman Brood. Ook is van alle jaren de poster van Koppop te zien.