Extra besmettelijke coronavariant uit Engeland duikt op in Gelderland-Zuid: geen gevaar voor anderen

Zorgen

De afgelopen tijd zijn er grote zorgen geuit over deze variant van het coronavirus, die besmettelijker is dan andere versies. De GGD ziet desondanks geen reden aanvullende maatregelen te treffen. ,,De nauwe contacten zijn getest en negatief’’, zegt de woordvoerder. ,,Deze persoon is in isolatie gebleven, totdat die weer beter werd. Dit is gewoon zoals het gaat en dan heeft er verder geen verspreiding plaatsgevonden.’’



De woordvoerder laat weten dat het inmiddels ‘prima’ gaat met de persoon in kwestie. Meer informatie over hem of haar geeft de GGD niet vanwege privacyredenen. De woordvoerder geeft wel aan dat de besmetting niet in de regio Nijmegen is geconstateerd, zoals het RIVM nu meldt. Waar dan wel in Gelderland-Zuid, maakt de GGD ook niet bekend.



De Britse variant van corona is nog bij tien anderen in Nederland vastgesteld. Zij komend uit de omgeving van Amsterdam en Rotterdam, aldus het RIVM.