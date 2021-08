Extra handen nodig bij opruimen langs de Waal

Dat de schoonmaakactie langs de Waal nu pas begint heeft alles te maken met de waterstand. Die is hier langzamer gedaald dan in de Maas. Eerder waren de buitendijkse gebieden nog niet goed toegankelijk. Donderdag trekken boswachters van Staatsbosbeheer in tweetallen de uiterwaarden in. Dat gebeurt bij Gameren, Nieuwaal en Dreumel.

240 kilometer

,,Koelkasten en bankstellen zullen we hier niet snel vinden”, zegt boswachter Claudia Wessel. ,,Die zijn vooral in Limburg aangespoeld. Alhoewel bij Dreumel een kliko is gevonden. Uit de adresgegevens bleek dat die 240 kilometer had afgelegd. Maar hier ligt vooral veel klein spul.” Al wandelend door de Gamerensche Waarden wijst ze op een plastic krat dat in een wilg hangt, en op stukjes plastic en piepschuin die her en der liggen. ,,Dat gaan we allemaal oprapen.”

Volledig scherm De ingang van de Gamerensche Waarden. Bij het hek is afval achtergelaten. © Marc Bolsius Wessel hoopt dat mensen zin hebben om een handje te komen helpen. ,,Dat mag ook in de andere buitendijkse gebieden tussen Dreumel en Loevestein", legt ze uit. ,,Het gevonden afval kunnen vrijwilligers achterlaten bij de toegangen van de gebieden. We rijden rond om dat op te halen.”

De Zaltbommelse wethouder Adrie Bragt komt ook poolshoogte nemen in de nu wat sombere uiterwaard. Het hoogwater heeft slib achtergelaten en daardoor is veel groen nu bedekt met een grijs laagje. En alle kleurige bloemen die hier normaal in de zomer staan, zijn door al dat water gesneuveld. De natuur herstelt wel weer, maar het afval moet weg, vindt ook Bragt.

Jutters

Hij heeft de jutters opgeroepen om te helpen. Dat zijn honderden mensen, veelal lid van een vereniging, die het hele jaar door zwerfvuil rapen en daar van de gemeente een vergoeding voor krijgen. ,,Op die manier kunnen ze de clubkas een beetje spekken", legt Bragt uit. ,,Er zullen best mensen op vakantie zijn, maar hopelijk krijgen we toch wat hulp.” Wessel adviseert om het wel veilig te doen. ,,Draag handschoenen en trek stevige, waterdichte schoenen of laarzen aan. En raak gevaarlijke voorwerpen niet aan.”

Overigens maken zowel Staatsbosbeheer als de gemeente zich niet alleen nu zorgen over zwerfvuil in de uiterwaarden. Na een zomerse dag blijft er ook veel rotzooi achter. ,,Mensen zijn van harte welkom om hier te komen genieten, maar neem wel je afval mee naar huis", zegt Wessel. ,,En nee, hier staan geen prullenbakken en die komen er ook niet. Dit is een natuurgebied, geen pretpark.”