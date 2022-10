Extra vluchtelingen uit Oekraïne in Resort aan de Maas, opvang verlengd tot april

Redden de katholie­ken de protestant­se basis­school in Well? Onderzoek naar besturenfu­sie

WELL - Hulp uit onverwachte hoek voor christelijke basisschool De Hoeksteen in Well. De katholieke onderwijskoepel Bommelerwijs zou wel eens de reddende engel kunnen zijn om deze school te kunnen behouden. De besturen gaan de mogelijkheden van een fusie onderzoeken.

30 september