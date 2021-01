Extreem glad wegdek veroorzaakt botsing in Bruchem

UPDATE Directeur-bestuurder Woonlinie vlak voor fusie aan de kant gezet wegens bijbanen in vastgoed­ont­wik­ke­ling

3 januari ZALTBOMMEL/WERKENDAM - Daags voor de fusie met Woonservice Meander is directeur-bestuurder Peter van de Heuvel na 28 jaar aan de kant gezet bij woningcorporatie Woonlinie. Aanleiding is onenigheid tussen hem en de raad van commissarissen over nevenactiviteiten. Die zouden volgens de commissarissen niet stroken met zijn functie.