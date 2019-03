Familie vermiste Patrick (34) doet emotionele oproep na arrestatie man uit Nederhemert: ‘Zijn zoon verdient antwoorden’

NEDERHEMERT - Wat is er zeventien jaar geleden toch gebeurd met Patrick van Dillenburg? Zijn zus en vriendin doen dinsdagavond een emotionele oproep in tv-programma Opsporing Verzocht. ,,Het is nog steeds een open wond.‘’

In stilte onderzocht de Amsterdamse politie de zaak de afgelopen tijd. Eind februari resulteerde dat in de arrestatie van een 49-jarige man uit Nederhemert, met roots in Gemert en Helmond. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en ook de dood van Patrick van Dillenburg.

‘Het bleef helemaal stil’

Ook de dood dus, al is nooit met zekerheid vastgesteld wat er met Patrick is gebeurd. De 38-jarige Amsterdammer verdween na een telefoontje van een vriend. Zijn vriendin hoorde hem in het Surinaams praten. Hij moest daarna ‘even naar buiten’. Hij zou nog terugkomen om zijn zoontje op bed te leggen, zo vertelt zijn vriendin dinsdagavond in Opsporing Verzocht. ,,Hij zei: ‘Tuurlijk, houd hem maar wakker'.‘’

Maar de ‘warme vader’ kwam niet meer thuis. Nooit meer werd een spoor van hem gevonden. ,,Met angst en emotie heb ik zes weken lang gebeld op zijn nummer. In de hoop dat hij zijn telefoon opnam. Maar ik hoorde niets meer. Het bleef helemaal stil‘’, vertelt zijn zus.

Zij vertelt in de uitzending hoe ook de moeder van haar en Patrick op 68-jarige leeftijd overleed. ,,Zij kon het geen plekje geven.‘’

Volledig scherm Patrick van Dillenburg op een foto die de politie heeft gedeeld. © Politie

Drugsmilieu

De andere familieleden hopen op antwoorden, nu de zaak in de openbaarheid is. Al is het maar voor de zoon van Patrick. ,,Voor iemand als hem is het heel belangrijk te weten waar je vandaan komt en wie je bent.‘’

Wat de familie pas na de vermissing hoorde is dat Patrick in het drugsmilieu verkeerde. De politie gaat er vanuit dat hij niet lang na het telefoontje om het leven is gebracht.

20.000 euro

Hoewel er nu iemand is aangehouden, is de zaak nog allesbehalve rond. De familie en politie hopen dat iemand 17 jaar na dato alsnog wil getuigen over wat er destijds is gebeurd. De politiewoordvoerder: ,,Er moeten mensen zijn met wie hij problemen had. Die willen we heel graag spreken. Het kan zijn dat zijn 17 jaar na dato anders denken over de zaak. Het is belangrijk om te weten dat je niet strafbaar bent als je al die jaren niets hebt verteld.''