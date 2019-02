Famke neemt de hele zaal mee in Hotel de grote L tijdens voorleeswedstrijd

Video Vrouw zwaarge­wond na crash op A2 bij Velddriel: brandweer gebruikt heftruck

11:54 VELDDRIEL/DEN BOSCH - Bij de afrit Velddriel van de A2 in de richting van Den Bosch is rond 7.45 uur een auto van de weg geraakt. Het is nog niet bekend hoe dit kon gebeuren. Het voertuig kwam op zijn kop terecht in de greppel. Een vrouw raakte zwaargewond.