Fanfare Juliana klaar voor afsluiting jubileumjaar met Gerard van Maasakkers

Zorgen over kaartverkoop

Juliana-voorzitter Huib de Vries maakte zich aanvankelijk zorgen over de kaartverkoop. Die bleef een tijdje schommelen rond de tweehonderd, de helft van de capaciteit van de zaal. ,,En dat terwijl we bij onze andere evenementen dit jaar geen problemen hadden. Daar speelden we quitte. Het vervelendste is dat het onze vereniging geld zou kosten als we de zaal half vol zouden krijgen. Gelukkig is het de afgelopen dagen wat aangetrokken en zitten we nu op iets meer dan 300 betalende bezoekers. En we hebben sponsors gevonden die willen bijspringen om de schade te beperken, mocht dat nodig zijn. Maar we hopen natuurlijk om last minute bezoekers te trekken.”