Fashion en glamour in Zaltbommel: Addy van den Krommenacker pakt uit in Markt Twee

Een select gezelschap kreeg woensdagavond in Zaltbommel een voorproefje van zijn Out of Africa-collectie tijdens een culinair evenement in La Provence. Daar bleef het niet bij, want iedereen die dat wil kan de komende maand een aantal bijzondere jurken bekijken. Die zijn te zien in Markt Twee, oftewel Het Wapen van Gelderland.