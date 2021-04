FeedValid maakt varkensvoer dat volledig uit ‘restjes’ bestaat

Schorre Sint-Maar­ten wacht op hulp van klokkengie­ter

9 april ZALTBOMMEL - De Grote Van Trier, de grootste luidklok van de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel, is elf jaar na reparatie opnieuw gescheurd. De schade is op een andere plek ontstaan dan de scheur die in 2010 in Duitsland werd hersteld.