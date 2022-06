Feestelijke Kom in de kas ondanks donkere wolken boven glastuinbouw; ‘Nadruk ligt niet op de problemen’

Asiel kan uit de voeten met nieuwbouw dankzij lening Zaltbommel

BRUCHEM - Het geld dat nodig is voor de nieuwbouw van het asiel aan de Steenweg bij Bruchem is zo goed als helemaal binnen. Dat is te danken aan een lening van 350.000 euro die de gemeente Zaltbommel verstrekt aan de Stichting Dierenopvangtehuis De Bommelerwaard. Van de begrote 800.000 euro rest nu nog een ‘gaatje’ van 50.000 euro.

24 mei