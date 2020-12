Feesttaart wordt troostgebak: eerste voorstelling Barrie Stevens uitgesteld

ZALTBOMMEL - Net nu Barrie Stevens op het punt stond om zijn in Zaltbommel gemaakte voorstelling ‘I'm an Artist’ te gaan spelen, gaan de theaters weer op slot. Maar hij houdt de moed erin. ,,Vooral doorgaan!”

Een feestelijke taart had De Poorterij maandag voor Barrie Stevens geregeld, gemaakt door Heel Holland Bakt-winnares Anouk. Om te vieren dat zijn in Zaltbommel gemaakte theatershow klaar is, en drie nagenoeg uitverkochte try-outs voor 30 personen aanstaande zijn. Maar helaas werd dit heugelijke moment overschaduwd door het afkondigen van een nieuwe lockdown. Ook de theaters gaan weer dicht.

Zingen, dansen, vertellen

De afgelopen maanden woonde de 76-jarige Stevens zo ongeveer in Zaltbommel. Hij produceerde in De Poorterij zijn show ‘I'm an Artist', waarin hij zingt, danst en vertelt over zijn bewogen leven. De afgelopen jaren was de van oorsprong Britse choreograaf, die bij het grote publiek vooral bekend werd als jurylid van de Soundmixshow, een beetje in de vergetelheid geraakt.

Maar tijdens twee seizoenen van het bijzondere reisprogramma ‘Beter laat dan nooit’ bleek hij nog steeds populair. En dat gaf hem de energie om de bühne weer op te gaan.

‘Vijf weken is niet niks’

De tijd zit hem echter niet mee. Maandagavond bekeek Stevens in De Poorterij de toespraak van Mark Rutte, af en toe schuddend met zijn hoofd. ,,Natuurlijk is het een teleurstelling", zegt hij na afloop, ,,maar ik voelde het al aankomen.” Vrijdag zou de eerste van drie voorstellingen zijn, maar daar gaat nu een streep door. ,,Vijf weken dicht is niet niks hoor, voor zoveel mensen.”

Volledig scherm Barrie Stevens snijdt de taart aan die Heel Holland Bakt-winnares Anouk voor hem gemaakt heeft. © Jan Zandee Meteen daarna weet de Bossche taartenbakker Anouk Glaudemans alweer een glimlach op zijn gezicht te toveren. Ze heeft een prachtige taart voor hem gemaakt, met rondom foto's en bovenop een sculptuur van chocolade. ,,Dank voor deze beeldschone taart", zegt Stevens verrast. Hij mag 'm aansnijden en uitdelen aan zijn team.

Ook Poorterij-directeur Ivo van Harmelen moest even slikken toen hij hoorde over de nieuwe lockdown. Met man en macht heeft hij het afgelopen jaar geprobeerd om het Zaltbommelse theater in de benen te houden. Maar net als Stevens, zit ook hij niet bij de pakken neer. ,,Zodra het kan gaan we weer van start, om te beginnen met Barrie. Hopelijk lukt dat in januari al.”

Inspireren

Stevens is inmiddels alweer de theaterzaal ingedoken. Speelt, zingt en danst een paar stukjes uit ‘I'm an Artist’. Dat zal hij de komende tijd blijven doen. ,,Ik kan nu niet vijf weken stil gaan zitten, ik moet blijven oefenen", legt hij uit. ,,Zorgen dat de teksten erin blijven zitten. Heel trots ben ik hierop en heb er zoveel zin in. Ook nu zeg ik: vooral doorgaan!”

Waar hij met zijn 76 jaar de energie en veerkracht vandaan haalt? ,,Ik wil mensen van mijn leeftijd inspireren", zegt hij. ,,Het komt allemaal niet naar je toe, je moet zelf dingen aanpakken en je eigen feestje bouwen.”