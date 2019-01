Fiep Paviljoen Zaltbommel is van de baan

ZALTBOMMEL - Het plan om bij het Stadskasteel in Zaltbommel een museum te bouwen voor het werk van de Bommelse Fiep Westendorp in het bijzonder en illustratie in het algemeen is van de baan. Burgemeester en wethouders hebben geen vertrouwen in het bedrijfsplan.

Het ambitieuze plan van de Stichting Fiep Paviljoen Zaltbommel om in de nabijheid van het Stadskasteel in Zaltbommel een ‘nationaal centrum van illustratie’ te bouwen, met daarin ruimte voor een permanente tentoonstelling over leven en werk van Fiep Westendorp en wisselende exposities van andere illustratoren, is afgeschoten door burgemeester en wethouders van Zaltbommel. ,,We waarderen de ambitie, maar we denken dat het plan financieel niet haalbaar is", zegt wethouder Willem Posthouwer. ,,En we willen geen zieltogend paviljoen.”

Kapers op de kust

Voor de bouw van het nieuwe, 1.600 vierkante meter grote paviljoen, had de stichting het oog laten vallen op de directe omgeving van het Stadskasteel. De twee musea zouden elkaar dan kunnen versterken. Er zijn echter meer kapers op de kust; ook woningcorporatie Woonlinie wil in dit gebied aan de slag. En parkeren is in de vesting altijd een aandachtspunt. Volgens Posthouwer is de druk op het ‘gebied Bossche Poort’ groot. ,,En we moeten verder.”

Ongelooflijk zuur

Het college zegt dus nee tegen het principeverzoek van de Stichting Fiep Paviljoen Zaltbommel en meldt dat nu, met argumenten omkleed, aan de gemeenteraad. Het bedrag van 500.000 euro dat de gemeente voor dit project had gereserveerd is ingetrokken. Bij de stichting is de teleurstelling enorm. ,,Wij hebben dit pas dinsdagmorgen te horen gekregen", zegt Koos de Looff namens de stichting. ,,We hebben er dus nog niet met elkaar over gesproken. Maar ik kan al wel zeggen dat dit ongelooflijk zuur is.”

Idee kwam van gemeente

Wat De Looff steekt is dat het idee voor het Fiep Paviljoen vanuit het vorige college kwam. ,,Van de gemeente dus. Omdat daar zoveel enthousiasme was, is de stichting is opgericht. Bedoeld om partijen bij elkaar te brengen en samen tot iets moois te komen. Dat is gelukt. En dan zegt het huidige college nu nee, zonder overleg. Ze hadden de stichting toch ook op de knelpunten kunnen wijzen en ons de kans kunnen geven om dingen aan te passen? Waarom is niet op deze manier meegedacht? Ons plan was nog absoluut nog niet in beton gegoten.”