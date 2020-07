Fiep Westendorp verovert Zaltbommel: een standbeeld, de Fiepstunnel en de Jip en Jannekelaan

UPDATE Harde knallen in Kerkdriel en Tiel: voordeur en ruiten sneuvelen

28 juli KERKDRIEL/TIEL - Zowel in Kerkdriel als in Tiel zijn maandagavond en -nacht harde knallen gehoord. In Tiel sneuvelde een voordeur en ruiten; in Kerkdriel is voor zover bekend geen schade aangericht.