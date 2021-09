Fietser (73) komt om het leven na botsing met bestelbus in Ammerzoden

Ook blauwalg in strandbad Well en Tijningen­plas Zaltbommel

8 september WELL/ZALTBOMMEL - Na De Neswaarden in Aalst is nu ook blauwalg opgedoken in de Tijningenplas in Zaltbommel en in het strandbad Well. Dat melden de gemeenten Zaltbommel een Maasdriel op grond van informatie van de provincie Gelderland.