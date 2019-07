Fietser ernstig gewond na val in Hellouw, met spoed naar ziekenhuis

Werkstraf geëist voor van de dijk rijden van wielren­ners

6 juli HOENZADRIEL - In hoeverre had een 33-jarige Bosschenaar schuld aan het ongeluk op de Hoenzadrielsedijk op 11 april 2017, waarbij twee wielrenners ernstig gewond raakten? Dat stond vrijdag centraal in de rechtbank in Arnhem.