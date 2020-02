Fietser in Zaltbommel in kritieke toestand naar het ziekenhuis na ongeval met auto

Sterke drank en beamer gestolen uit dorpshuis Well: ‘Te triest voor woorden’

12:53 WELL - De voorraad sterke drank en een beamer. Na een eerste inventarisatie lijkt de buit van de inbraak in dorpshuis Ons Huis in Well niet groot. De schade is dat wel, met een breekijzer zijn diverse deuren ontzet en ook de keukenkastjes zijn vernield.