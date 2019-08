Fietsmaten eren Wim Beckers voor zijn huis in Kerkdriel

,,Een rouleur’’, typeert Raymond Thebes van Grupetto Engelen Wim Beckers. De 56-jarige fietsliefhebber uit Kerkdriel overleed donderdagmiddag plots aan een hartstilstand. ,,Wim kon goed uit de voeten op de kasseien en was ook sterk in heuvelachtig terrein. En hij had een goede sprint in huis.’’



,,Iedereen is lamgeslagen’’, vertelt Wim van Buul. ,,Wim staat symbool voor het wielrennen in Den Bosch en omgeving. Ik fiets nu 37 jaar en zo lang als ik weet fietst Wim ook. Hij was een gangmaker bij onze Grupetto. Een echte liefhebber. Dat was iets aparts.’’



Ruim 30 van zijn fietsmaten hielden zondagochtend halt bij het huis van de familie Beckers in Kerkdriel. Voor een minuut stilte en om afscheid te nemen.