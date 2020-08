Fietsrondje om de windmolens van Windpark Deil

,,Om toch een feestelijk tintje aan de ingebruikname van Windpark Deil te geven, houden we de Molenfietsdagen.”, zegt Gerlach Velthoven (61), directeur van Betuwewind. Zaterdag was de eerste dag. Betuwind is een burgercoöperatie met circa 900 leden die eigenaar is van vier windmolens langs de A15.

Volledig scherm Gerlach Velthoven (61), directeur van Betuwewind. © Raphael Drent Het rondje om de molens telt deze zaterdag 32 kilometer en voert onder meer langs Meteren, Waardenburg, Enspijk, Deil en Geldermalsen. ,,Opstappen mag overal en op elk moment, dus geen problemen met de 1,5 meter”, zegt Velthoven.

Sportievelingen

Het laagdrempelige evenement dat Betuwewind op touw zette in samenwerking met de andere twee moleneigenaren (Eurus Energy en Pure Energie) slaat aan. Naar schatting driehonderd sportievelingen van alle leeftijden, voornamelijk afkomstig uit de regio, klommen op de fiets.

Bij de twee ‘afstappunten’, ingericht onder tentzeilen aan de voet van de molens, is het de hele middag gezellig druk. Daar wordt even gepauzeerd om met een bekertje koffie of fris in de hand te luisteren naar interessante weetjes over de immense bouwsels, bijna de hoogste in Nederland.

Horizonvervuiling

Dat doet ook de familie Mondria uit Waardenburg, vader, moeder en vier kinderen tussen 11 en 3. De ouders zijn niet blij met de ‘molens in hun achtertuin’ en spreken zelfs van ‘horizonvervuiling’. Maar nu er een mogelijkheid is om ze van dichtbij te bekijken en er wat meer over te weten te komen, hebben ze toch maar even de fiets gepakt. ,,Ach, die dingen in het landschap zullen ook wel weer wennen”, verwacht vader. ,,Over vijf jaar vinden we het normaal dat ze er staan.”

Meer sympathie voor het fenomeen is te bespeuren bij het koppel Drost uit Geldermalsen, actieve zestigers. ,,We hebben de opbouw stap voor stap gevolgd en zijn met regelmaat gaan kijken hoe ver ze waren. Leuk dat ze dit nu hebben georganiseerd, alleen jammer dat we niet binnenin mogen kijken. Juist die techniek lijkt ons interessant.”

Eendenkooi

Aan de Waardenburgse Broekgraaf, onderdeel van de route, is nog een andere attractie ingericht waar veel fietsers afstappen. Daar verwelkomt boswachter Jeroen Tromp (36) van Staatsbosbeheer doorlopend gasten voor een bezoek aan de eendenkooi die er verscholen ligt tussen dichte bosschages. Aan de hand van een maquette legt hij uit hoe het vangen van eenden in zijn werk gaat, waarna rondleidingen van een uur in kleine groepjes volgen. ,,De molens staan deels op grond van Staatsbosbeheer”, verklaart Tromp zijn deelname aan het fietsevenement. ,,In het gebied tussen Gorinchem en Kesteren hebben we nog negen eendenkooien, waarvan dit er een is. Nee, eenden worden er niet meer gevangen. We vangen alleen nog maar bezoekers op.”

Volledig scherm Ook wielerlegende Hennie Kuiper (tweede van rechts) was zaterdag aanwezig bij de Molenfietsdagen. ,,Ik vind het goed om iets voor het milieu te doen, want ik heb kinderen en kleinkinderen, en schone energie is belangrijk voor hun toekomst.” © Raphael Drent

Als kers op de taart is wielerlegende Hennie Kuiper ingevlogen. Zijn overwinningen in de Tour de France en zijn kampioenschappen op de weg dateren weliswaar uit de jaren 70, maar blijkens de vele fotoverzoekjes is hij nog altijd populair bij jong en oud. ,,Al zestien jaar ben ik ambassadeur van Puur Energie”, vertelt hij. ,,Ik vind het goed om iets voor het milieu te doen, want ik heb kinderen en kleinkinderen, en schone energie is belangrijk voor hun toekomst.”

Quote We hebben een videobood­schap voor Fabio opgenomen waarin ik hem beterschap wens. Een boodschap van een voormalig wereldkam­pi­oen aan een toekomstig wereldkam­pi­oen Hennie Kuiper, Wielerlegende

Net als Kuiper draagt ook wielrenner Fabio Jakobsen (23) uit Heukelum de windenergie een warm hart toe. Hij is ambassadeur van Betuwewind en zou waarschijnlijk ook aanwezig zijn als hij niet bij de Ronde van Polen ernstig gewond was geraakt. Het onderwerp emotioneert de 71-jarige ex-prof zichtbaar en herinnert hem aan valpartijen uit zijn eigen carrière. ,,We hebben net een videoboodschap voor Fabio opgenomen waarin ik hem beterschap wens. Een boodschap van een voormalig wereldkampioen aan een toekomstig wereldkampioen, zeg maar. Ik begrijp dat het naar omstandigheden goed met hem gaat.”

Zaterdag 29 augustus is de tweede en laatste editie van de Molenfietsdagen, zonder Hennie Kuiper overigens. Ook dan worden belangstellenden uitgenodigd om tussen 11.00 uur en 16.00 uur (een stukje van) de route te trappen. Een plattegrondje staat op betuwewind.nl.