Fietsster gewond bij botsing met auto in Rossum

Cel en behande­ling voor wegpiraat met aanhanger

3 september ARNHEM – De 30-jarige wegpiraat, die in mei vorig jaar tijdens een dollemansrit in Waardenburg, Opijnen en Zaltbommel verkeersdeelnemers de stuipen op het lijf joeg en veel schade aanrichtte, is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot twee jaar cel in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD).