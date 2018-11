Fietsster zwaargewond na aanrijding Rossum, automobilist rijdt door

De fietsster stak over op de oversteekplaats toen zij geraakt werd door de auto. De automobilist stopte geen moment en reed gewoon door na het ongeluk. Het bestuurder van het busje dat achter de personenauto reed zag het gebeuren en zette de achtervolging in. Hij heeft de auto even verderop tot stilstand kunnen dwingen. De automobilist is daarna door de politie aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Tiel.