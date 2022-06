Fikse brand in leegstaande woning Kerkdriel, vlammen slaan uit het dak

Camping Meulenhuis verandert van gedaante; 38 toekomsti­ge vakantie­hui­zen voor arbeids­krach­ten

BRUCHEM - Goed onderdak bieden aan internationale arbeidskrachten. Dat was het doel. En met het plan voor 38 huisjes op en naast camping ’t Meulenhuis in Bruchem is goede invulling gegeven aan dat streven. ,,Want deze mensen verdienen een fatsoenlijk onderkomen. Wat je geeft krijg je ook terug.”

14 juni