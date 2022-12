‘Filiaal’ voor ’t Slot in Gameren; plan voor 8 appartementen en 3 woningen

Niemand kan meer om armoede in Zaltbommel heen; voedsel­kast in gemeente­kan­toor

ZALTBOMMEL - Je kunt letterlijk niet meer om de armoede in Zaltbommel heen. Vanaf deze week staat er een voedselkast in het gemeentekantoor aan de Hogeweg. Pal achter de toegangsdeur, zodat iedereen die binnenkomt ziet dat er stads- en dorpsgenoten zijn voor wie het dagelijks leven echt te duur is geworden.

22 november