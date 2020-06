Finaleplekken voor docent van Cambium en voor leerlingen van Gomarus

ZALTBOMMEL - De Zaltbommelse middelbare scholen doen het goed in landelijke competities. Een docent van het Cambium College is genomineerd voor de titel ‘Geschiedenisleraar van het jaar’ en een groepje leerlingen van Gomarus Scholengemeenschap is doorgedrongen tot de finale van Vakkanjers, een wedstrijd die bedoeld is om jongeren te interesseren voor techniek.

Cambium-docent Koen Hubers is verrast door zijn eigen leerlingen. Zij hebben hem voorgedragen voor de landelijk titel 'Geschiedenisleraar van het jaar'. Daardoor is hij nu een van de tien genomineerden. De winnaar wordt op 31 oktober in het Rijksmuseum in Amsterdam bekend gemaakt.

Recycle Ball Game

De leerlingen van het Gomarus weten al eerder of ze in de prijzen vallen; de finale van Vakkanjers is namelijk al op 10 en 11 juni. Het team is door de voorrondes gekomen met een spel dat ze ontwikkeld hebben. Het heet de Recycle Ball Game, en deelnemers moet doppen in bakjes van diverse grootte gooien.