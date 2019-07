Financiën zijn op orde, Zaltbommel kan fluitend verder

Oud-wethouder Leo Krijger overleden

4 juli ZALTBOMMEL - In zijn woning in Zaltbommel is donderdag oud-wethouder Leo Krijger overleden. Hij is 78 jaar geworden. Krijger was jarenlang actief in de Zaltbommelse politiek. Van 1982 tot 1988 als raadslid en daarna nog eens tien jaar als wethouder. In die tijd was hij onder meer portefeuillehouder voor de ontwikkeling van Waalfront-West, een voorloper van wat nu project Buitenstad is.