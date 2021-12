Flinke boost voor capaciteit van stroomnet rond Velddriel na upgrade door Liander

Het station had in 2019 al de maximale capaciteit voor transport van elektriciteit bereikt. Liander kon daardoor niet voldoen aan verzoeken van bedrijven of agrariërs om extra stroom te leveren. Daarom was het nodig om het station uit te breiden, maar dat vergde enige tijd. Eerst moest worden uitgezocht hoe dat het best kon worden uitgevoerd.



Het station heeft extra kabels voor extra vermogen en ook heeft Liander het mogelijk gemaakt om meer aansluitingen rechtstreeks op het station aan te sluiten. Daarnaast loopt nog onderzoek om het spanningsniveau te verhogen van het gangbare 10 kV naar 20 kilovolt. Dat heeft te maken met de te verwachten groei van de vraag vanuit de tuinbouw in het gebied. De kabels zijn daar inmiddels geschikt voor, legt de woordvoerster uit.