Flinke brand op camping in Aalst legt chalet volledig in as

Het is nog niet bekend waar de bewoner van het chalet was. De politie probeert contact te krijgen met de bewoner.

Forse schade

Over de oorzaak van de brand was afgelopen nacht niks te zeggen. Sporenonderzoek moet dat achterhalen.

Het vuur was in de weide omtrek goed te zien en trok veel bekijks. Van de chalet bleef niks over. De brandweer was nog tot diep in de nacht bezig met nablussen.