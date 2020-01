Floris schalt als ringtone door de ridderzaal van Slot Loevestein

POEDEROIJEN De jachthoorns schallen, de pauken roffelen en daar klinkt de begintune van de tv-serie Floris. Decor: de grote zaal van Slot Loevestein en het is de telefoon van Anita Biekens uit Mijdrecht die overgaat. ,,We hebben een uur gereden om de Floristentoonstelling te zien”, vertelt de verstokte Floris-fan.

De ringtone heeft ze niet voor de gelegenheid op haar telefoon laten zetten. Dat deed dochter Angela al veel eerder. ,,Negen jaar was ik toen de serie op televisie kwam”, legt moeder Anita uit. Sindsdien was het Floris voor en Floris na. ,,Ik heb wel even een traantje weggepinkt toen Rutger Hauer afgelopen zomer overleed.”

Quote Laat me een fragment horen en ik vertel je om welke aflevering het gaat Angela Biekens, Floris-fan

De Mijdrechtse familie is speciaal naar Slot Loevestein gekomen voor het laatste jubileumweekend rond de vijftig jaar oude serie. De grote kamer, de grote zaal en de keuken staan vol voorwerpen die met de serie te maken hebben. Dochter Angela kijkt ook haar ogen uit. Ze is net zo Floris-gek als haar moeder en kent alle afleveringen van voor tot achter, zo vaak heeft ze de serie bekeken. ,,Laat me een fragment horen, en ik vertel je om welke aflevering het gaat.” Ze wil de proef op de som nemen, maar de dikke muren van het eeuwenoude slot blijken ook al bestand om internetsignalen buiten de poort te houden.

Botsingen tussen tijdperken

Zo zijn er wel meer botsingen tussen tijdperken, dit weekend. Kinderen filmen met hun telefoon zo’n beetje hun eigen aflevering van de ridderserie. In full colour. En de poort naar de binnenplaats draait automatisch open met een elektronische sleutel.

Lisa-Marie - gravin Ada - Vermeulen heeft, om in haar rol te blijven, haar mobieltje in haar laars verstopt. Zij en haar familie zijn dit weekend op Loevestein als lookalikes uit de tv-serie. Vader Cor is Grote Pier, maar dan ook als twee druppels water. Voor de gelegenheid vechten hij en de Sergeant van Gelre even een robbertje met wat kinderen in de zaal. Natuurlijk met het enorme zwaard.

House of Wax

De tentoonstelling van voorwerpen uit de serie heeft Lisa-Marie samengesteld uit haar eigen collectie. Het familiebedrijf House of Wax houdt zich bezig met re-enactment. ,,En daarvoor heeft de serie de basis gelegd. We doen dit vanwege Floris.” Met honderdveertig medewerkers voelt ze zich verwant met de makers van de serie. ,,Ook wij zijn één grote familie. Ik ben trots op onze mensen. En ik ben heel blij met de steun die we hebben gehad van Gerard Soeteman, de schrijver van de serie, en Jaap Kooimans, die het jubileumboek schreef.”

Achtergelaten schilden

De schilden die in de serie werden gebruikt, bleken op Loevestein te zijn achtergelaten.Zo duiken er nog altijd rekwisieten op, weet Lisa-Marie. ,,Met plezier zou ik een 2.0-versie van deze tentoonstelling maken. Daar zou dan wel eens de Koperen Hond te zien kunnen zijn, het grote kanon uit aflevering 2. Die heb ik in beeld.”