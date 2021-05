Focus grootschalige huisvesting arbeidsmigranten verschuift in Zaltbommel van dorpen naar de stad

Rivieren­land gaat verbeteren taalvaar­dig­heid anders aanpakken; monitor moet resultaten zichtbaar maken

11 mei KERKDRIEL - Met een nieuwe methode gaan de gemeenten in Rivierenland de hardnekkige laaggeletterdheid in het gebied te lijf. Voor het eerst zal het meetbaar zijn of de aanpak werkt. De campagne om volwassenen beter te leren lezen en schrijven start met een schets van de stand van zaken. Over vier jaar moet duidelijk zijn of het heeft gewerkt.