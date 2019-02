Fors meer muskusratten gevangen in Rivierenland, daling in rest van Gelderland

ECONOMIE Henry van den Bighelaar van Palital Velddriel is ondernemer van het jaar

31 januari VELDDRIEL/ZALTBOMMEL - Henry van den Bighelaar van Palital Feed Additives in Velddriel is in De Poorterij in Zaltbommel uitgeroepen tot de Bommelerwaardse ondernemer van het jaar. Palital is producent van diervoedingssupplementen. Ondernemerstalent van het jaar is Michel Italiaander van MR Coils in Zaltbommel.