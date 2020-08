Forse domper: Drielse kermis is definitief van de baan

KERKDRIEL - De Drielse kermis gaat dit jaar definitief niet door. De gemeente Maasdriel, de kermisorganisatie, de horecaondernemers en de winkeliers in het centrum zijn tot de conclusie gekomen dat het niet haalbaar is om de - uitgestelde - kermis van 12 tot en met 15 september op een verantwoorde manier te houden.

De afgelopen weken hebben de partijen de mogelijkheden onderzocht of de kermis zou kunnen worden gehouden op het Mgr. Zwijsenplein en het Gasthuisplein.

Goede hoop

,,Toen we begin juli aankondigden te gaan onderzoeken wat er wel kon, hadden we goede hoop een veilig en volwaardig alternatief voor de Drielse kermis aan te kunnen bieden. Alle partijen hebben daar hard aan gewerkt", zegt wethouder Erik van Hoften.

,,Ondertussen zagen we bij andere kermissen in het land dat het een enorme uitdaging is voor alle betrokkenen om rekening te houden met de coronamaatregelen. Dit werd bevestigd door de kermisorganisatie. Dat baarde ons zorgen, maar niet alleen ons. Ook enkele horecaondernemers lieten ons weten zich zorgen te maken over de organisatie van het evenement volgens de landelijke richtlijnen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor een goed verloop van het evenement op hun terras en in hun horecagelegenheid.”

Bevoorrading winkels

Volgens Van Hoften bleek ook het gebruik van het Gasthuisplein, om de kermis over een groter gebied te spreiden, makkelijker gezegd dan gedaan. ,,Dat leverde te veel belemmeringen op voor de bevoorrading van winkels.”

En dan spelen volgens burgemeester en wethouders van Maasdriel ook ook nog de zorgelijke ontwikkelingen in het land rondom de toename van het aantal coronabesmettingen. ,,Alles bij elkaar opgeteld, is het naar onze mening niet reëel om in september op een verantwoorde manier een kermis te organiseren. Dat is een fikse domper voor alle betrokkenen en liefhebbers.”

Gezondheid voorop

Ook locoburgemeester Peter de Vries is teleurgesteld dat de Drielse kermis dit jaar niet door kan gaan. Hij hield daarover ruggespraak met burgemeester Henny van Kooten: ,,We vinden het spijtig dat we dit evenement moeten afzeggen, maar de gezondheid van de inwoners, ondernemers, exploitanten en bezoekers staat voorop. Die zetten we in geen enkel geval op het spel.”

Niet verslappen

Volgens De Vries gaan de attracties en horeca gaan hand in hand tijdens de Drielse kermis. ,,Dat levert elk jaar weer gezellige taferelen op, maar brengt in de huidige situatie ook veel risico’s met zich mee. Het coronavirus is weer aan een opmars bezig en we mogen niet verslappen als het gaat om het handhaven van de maatregelen. We kunnen die verantwoordelijkheid niet alleen bij de horecaondernemers, kermisorganisatie en bezoekers neerleggen. Daarom hebben we als college dit besluit genomen.’