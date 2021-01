Fotowedstrijd rond jarige Martinus Nijhoffbrug

ZALTBOMMEL - Precies 25 jaar na de opening van de Martinus Nijhoffbrug bij Zaltbommel is gestart met het verzamelen van de mooiste foto’s van de brug. Die moeten in juni en juli te zien zijn in dat andere iconische bouwwerk van Zaltbommel: de Sint-Maartenskerk.

Hoe anders gaat Zaltbommel om met het jubileum van de Martinus Nijhoffbrug dan met de feestelijke opening, precies een kwart eeuw terug. Tot verbazing van mensen die destijds Zaltbommel bezochten, was er in de binnenstad helemaal niets te doen.

Bekendheid

Volledig scherm Oud-burgemeester Henk Palm is juryvoorzitter. © Erik Van 't Hullenaar Het besef is kennelijk ontstaan dat de tuibrug veel voor de bekendheid van Zaltbommel betekent. Er is nu een begin gemaakt met het verzamelen van materiaal voor een grote tentoonstelling in de Sint-Maartenskerk. De bedoeling is dat die geopend gaat worden door Annemarie Jorritsma, die als minister van Verkeer en Waterstaat in 1996 ook de brug opende. Alles onder voorbehoud van de coronamaatregelen.

Aan de expositie in de Sint-Maartenskerk is een wedstrijd verbonden. Mensen kunnen tot 18 april hun foto’s insturen via de site van de gemeente Zaltbommel. En als er een bijzonder verhaal aan het beeld is verbonden, dan wil de gemeente dat natuurlijk graag horen. Nog een verschil met 25 jaar geleden: de privacyregels zijn inmiddels zo aangescherpt dat mensen die op de foto staan toestemming moeten geven voor het insturen.

De jury kiest de 72 beste foto’s en die worden op groot formaat tentoongesteld. Die keuze wordt gemaakt door oud-burgemeester Henk Palm, Gerrit van Aalst uit Zaltbommel, die destijds projectleider was van de bouw, de fotografen Michiel Nijstad en Wesley de Wit en Bert Kingma die bij Rijkswaterstaat betrokken is bij de verbreiding van de A2 tussen Deil en Vught. Er zijn twee prijzen te winnen. De jury kiest een foto en er is een publieksprijs. De foto’s worden onder meer gepubliceerd in De Toren, door Rijkswaterstaat en door de gemeente Zaltbommel.

Stadskasteel

In Museum Stadskasteel Zaltbommel is, als de omstandigheden het toelaten, al eerder een kleine tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van de brug en de voorgangers ervan. Burgemeester Pieter van Maaren gebruikte de expositie als decor voor een oproep om foto’s in te sturen voor de wedstrijd.

