Frances Koomen uit Ophemert gaat gevecht aan met oprukkend speenkruid

In hun voortuin staan leuke gele bloempjes. ,,Speenkruid! Uitsteken en weggooien, zegt onze tuinman. Dat rukt op en overwoekert de hele grasmat.’’ Haar man is vlieger. ,,Met hoogtevrees. Die krijg je nog geen ladder op. In een vliegtuig heeft hij daar geen last van.’’ Haar zoon van 19 pakte een HBO-studie op, haar dochter van 18 ging naar de KMA in Breda. ,,Die heeft haar eerste parachutesprong al gemaakt. Ik moedig ze in alles aan. Zelf ben ik vooral bezig met mijn gezondheid. Tien jaar alweer. Dat hoort eigenlijk niet op mijn leeftijd.’’