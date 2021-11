Frank en Krista trekken in nieuw zwembad Zaltbommel 24 uur lang baantjes tegen kanker

ZALTBOMMEL - Zwemmers Frank Kolthof en Krista van Soldt luiden het nieuwe sportcomplex De Sportwaard in met een zwemmarathon voor het goede doel. De Bommelaars zwemmen 24 uur lang in estafettevorm om geld op te halen voor onderzoek tegen kanker.

Kolthof (45) en Van Soldt (37) wisselen elkaar om het uur af. Beide zwemmers zijn dus zeker 12 uur lang in het zwembad te vinden. Daarbij schatten ze samen 70 kilometer af te leggen. Van Soldt, ook actief als triatleet, hoopt dat ze erin slaagt de duizelingwekkende uitdaging te voltooien. ,,Ik ga alles op alles zetten, maar het wordt heel zwaar. Als je lang in het water ligt, ga je alles aan je lijf voelen.’’

Kolthof is zekerder van zijn zaak. ,,Als ik er geen vertrouwen in zou hebben, had ik mezelf een ander doel gesteld. Ik ga ervan uit dat het pijn gaat doen. Maar als ik zie met welke pijn mensen met kanker te maken hebben, kunnen wij ook best een beetje afzien.’’

Ontzettend zwaar

Het doel van de actie, geld inzamelen voor onderzoek tegen kanker, ligt de sporters nauw aan het hart. Beiden zagen ze in hun naaste omgeving de verwoestende gevolgen van de ziekte: Van Soldt verloor vorig jaar haar schoonvader eraan, terwijl de vrouw van Kolthof zes jaar geleden baarmoederhalskanker kreeg. ,,Dat was ontzettend zwaar’’, zegt hij. ,,Voor hetzelfde geld had ze het niet gered. Dan was ik weduwnaar geweest met drie kleine kinderen.’’

Quote Dagelijks gaan we opnieuw de confronta­tie met kanker aan. Frank Kolthof, Zwemmer

Zijn vrouw is inmiddels schoonverklaard, maar worstelt nog steeds met de gevolgen van de ziekte. ,,Ze staat elke ochtend op met pijn. Daardoor moeten we telkens opnieuw de confrontatie met kanker aan.’’

Dat extra onderzoek nodig is om de pijn van kanker te verlichten, staat voor beide sporters als een paal boven water. Ze hopen daarom op zoveel mogelijk donaties van gulle gevers. De gehele opbrengst gaat naar de Maarten van der Weijden Foundation. Bij die stichting gaat elke gedoneerde euro rechtstreeks naar kankeronderzoek. ‘Een heel mooi goed doel', vindt Van Soldt.

‘Alle beetjes helpen’

Tijdens het banen trekken worden Kolthof en Van Soldt vergezeld door afwisselende zwemmers van ZwemVereniging Zaltbommel. Ook zij zamelen geld in voor het goede doel. Gezamenlijk staat het streefbedrag momenteel op 4.100 euro. Daar zitten de zwemmers nog een stukje vanaf: momenteel staat de teller op 1.582 euro.

Volledig scherm Van Soldt en Kolthof oefenen samen in zwembad De Kreek. © Eigen foto

Gelukkig is er nog meer dan voldoende tijd: de zwemactie begint op vrijdag 26 november, om 9 uur ‘s ochtends. Beide zwemmers benadrukken blij te zijn met elke donatie. ,,Of het nou 5 of 100 euro is. Alle beetjes helpen in de strijd tegen kanker.’’

Doneren kan op de website van de Maarten van der Weijden foundation.