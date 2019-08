Fraudeurs gebruiken naam pater Putman van parochie Bommelerwaard in phishingmails

Fouten

Zo wordt gevraagd om een reactie te sturen naar een bepaald gmail-adres dat van Putman lijkt te zijn. Weliswaar heeft Putman een gmail-account, maar dat is een ander adres. Opvallend in het bericht zijn de fouten, zoals de kromme beginzin ‘Goedemorgen en hoe ben je’ en ‘Fransiscusparochie’ met een s in plaats van een c. Ook wordt een contactadres in Kerkdriel opgegeven, maar Putman woont in Den Bosch.