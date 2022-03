Frits van der Schans (GroenLinks): ‘Je ziet een tweedeling in de verkiezingsprogramma's’

Deze week geen extra raad Maasdriel over grondver­koop camping Maaszicht

KERKDRIEL - Er is donderdag 10 maart geen extra raadsvergadering over het bijna voor niets weggeven van grond bij de verkoop van camping Maaszicht in Kerkdriel. Volgens burgemeester Henny van Kooten was het niet mogelijk om dat zo snel na het verzoek van maandagochtend te regelen. De VVD, PvdA/GroenLinks en D66 hadden om de extra raad gevraagd.

9 maart