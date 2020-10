Fruithandel De Groot wéér doelwit criminelen: twee keer zwaar vuurwerk ontploft

Beschoten huizen en een brand? In Kerkdriel praten ze er liever niet over (met buiten­staan­ders)

2 juli KERKDRIEL - Op één dag twee woningen beschoten en eerder in het jaar een handgranaat bij een appartementencomplex: Kerkdriel ligt letterlijk onder vuur, en dat doet wat met de dorpelingen. Onderling delen ze hun gevoelens en meningen wel, maar naar de buitenwereld toe durft amper iemand er over te spreken. Want wie zegt dat die niets ontziende criminelen die het gemunt hebben op (oud-)werknemers van fruithandel De Groot al uitgeraasd zijn?