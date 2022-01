Fysiotherapeut is rompslomp van grote, eigen praktijk zat en keert terug naar de behandeltafel

Video Tumultueu­ze nacht in Veen en Bommeler­waard: verschil­len­de branden, onder meer op berucht kruispunt

De brandweer heeft vrijdagnacht zijn handen vol gehad aan verschillende branden in de Bommelerwaard, Veen en Den Bosch. Zo werden op de beruchte kruising in Veen zeker vier auto's in brand gestoken en woedde er brand in een caravan en bij het ingezette bergingsbedrijf.

25 december