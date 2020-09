‘Gaai carnaval dûr?’; Persconferentie Gijs XVI mét gebarentolk over Malse Arckeldurp 2021

VIDEOAMMERZODEN - Uitbundig carnaval vieren in 2021 wordt lastig, maar in Ut Malse Arckeldurp is er altijd wel een mouw aan te passen. ,,We gaan kijken wat er wel kan.”

,,Gaai carnaval dûr?” Met die vraag begon prins Gijs XVI - zijn persconferentie - bijgestaan door een gebarentolk - over carnaval in Ammerzoden. ,,Er komt mogelijk een verbod, maar wat wordt er dan verboden? We gaan zeker kijken wat er wél kan”, was zijn boodschap aan de liefhebbers van carnaval in Ut Malse Arckeldurp.

De plannen zijn nog niet concreet, maar de organisatie heeft al wel de conclusie getrokken dat carnaval zonder optocht eigenlijk niks is. Om ervoor te zorgen dat de bouwers niet voor niets maanden aan de slag zijn geweest, probeert de Raad van XI naar een andere vorm te zoeken. Een mogelijkheid is dat de wagens tentoongesteld worden, zodat de bewoners ze kunnen bekijken. Er zal met de wagenbouwers nog worden overlegd over ‘een doordacht en coronaproof plan’.

Risico's voor ouderen

Vurgloeien in de huidige vorm zal volgens de prins lastig worden, ‘vanwege het succes ervan’. ,,We zoeken naar een variant. En ook bij het K-Narrenbal is de prins zich bewust van de extra risico’s voor de ouderen in Ammerzoden, al heeft dit evenement een andere organisator.

Het TonPraotGala zal er zeker komen, maar over de vorm van dit evenement moet nog worden nagedacht, wellicht in combinatie met het Lange Hein Festijn. ,,Hossen en dansen op anderhalve meter blijft natuurlijk lastig. Wel kunnen we gezellige dingen organiseren in een theatersetting. Als headbangers op een stoel uit hun dak kunnen gaan, dan moeten er voor de zittende carnavalsvierder ook mogelijkheden zijn om te kunnen genieten.”

Evenementen zullen volgens Van Dijk mogelijk zijn, maar de regels van de overheid zullen altijd in acht worden genomen.

