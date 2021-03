Gastenhuis in Kerkdriel voor mensen met dementie is ‘op het perfecte moment’ klaar

De vader van Mireille is vanaf half mei een van de eerste bewoners van de kleinschalige zorgvoorziening op de plek waar de Meidoornschool stond. Hij komt op bekend terrein, want hij komt uit Kerkdriel. Dat hij dementie heeft, wil in het Gastenhuis niet zeggen dat hij de deur niet meer uit komt. Hij mag gaan en staan waar hij wil, de deur zit niet op slot. Dochter Mireille heeft daar vertrouwen in. ,,Hij weet de weg in het dorp.” Ook zijn het niet de verzorgers die bepalen wanneer hij naar bed moet. ,,Ook dat mogen de bewoners zelf bepalen, dat hangt niet af van het einde van een dienst”, legt Gaby Goesten uit. ,,En familie is hier ook altijd welkom.”