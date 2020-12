Gastenhuis voor mensen met dementie in Kerkdriel in april open

Kerkdriel is de dertiende vestiging van Het Gastenhuis. De bedoeling is om in 2021 nog vijf of zes vestigingen te openen, waaronder in Gorinchem. In de regio heeft Het Gastenhuis een vestiging in Vlijmen. Daarvoor geldt een wachtlijst. Voor Kerkdriel is de aanmelding eind november gestart. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.