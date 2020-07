Gebakkelei bij stichting De Maasveren

1 Is er nu alweer ruzie rond die pontjes?

2 Waarom is de bom nu gebarsten?

Daarvoor moeten we in de gemeente West Maas en Waal zijn. Cees Roffelsen uit Appeltern was naast raadslid tot voor kort ook voorzitter van de raad van toezicht van De Maasveren en in die hoedanigheid een afgevaardigde van zijn gemeente. Roffelsen gaf onlangs een kritisch interview over de toekomstvisie van de stichting aan een lokaal tv-station, dat hem door een meerderheid in de gemeenteraad niet in dank werd afgenomen. Hij is daarom mede door zijn eigen partij aan de kant geschoven.