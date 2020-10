Gebruikers dorpshuis De Kil zijn het eens met overstap naar clubhuis van HRC’14

Emotionele burgemees­ter Van Kooten; ‘Deal met Europarcs scheelt Maasdriel jaren ellende en miljoenen euro's’

1 oktober KERKDRIEL - Als Maasdriel in 2019 geen haast had gemaakt met de deal met Europarcs, dan had de gemeente nog jarenlang vastgezeten aan een camping vol misstanden en misdaad. ,,Dan waren we vanwege erfpachttoestanden 18 jaar verder geweest en had de kwestie ons miljoenen gekost.”