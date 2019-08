Gedeputeerde Drenth: geen massa zonnepanelen in weilanden

Buiten film kijken; openlucht­bios­coop in De Zandmeren Kerkdriel

14 augustus KERKDRIEL - Brandend Zand en Pluk de Nacht veranderen De Zandmeren bij Kerkdriel vrijdag 16 augustus voor één avond in een openluchtbioscoop. Als de avond valt kunnen bezoekers naar de film The Souvenir kijken. Stoelen staan klaar, de toegang is gratis.