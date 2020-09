Geel huis op Zuilichemse dijk mag geel blijven

ZUILICHEM - Mooi geel is niet lelijk. Dat vinden althans de bewoners van Vleugeldijk 6 in Zuilichem. Buren denken daar anders over. Zij willen dat de gemeente iets aan de opvallende kleur van het huis doet.

Met maisgele muren en frisgroene luiken is het huis aan de Vleugeldijk 6 in Zuilichem een kleurrijke verschijning. ,,Smaken verschillen", legt wethouder Gijs van Leeuwen uit. ,,Want buren hebben ons gevraagd om hiertegen op te treden. Maar we hebben besloten om dat niet te doen. Dit valt volgens ons onder de vrije ruimte die huiseigenaren hebben.”

Welstandscommissie

Daarmee legt het Zaltbommelse college het advies van de Welstandscommissie naast zich neer. Die heeft zich ook over de kwestie gebogen en noemt de opvallende kleur van het huis een exces. ,,Die mening delen wij dus niet", zegt Van Leeuwen. ,,Wat ons betreft is de kous hiermee af.” Het traject dat al door de Omgevingsdienst Rivierenland was ingezet, is stopgezet.

De situatie aan de Vleugeldijk is niet uniek. Het komt vaker voor dat mensen de gemeente inschakelen omdat ze de kleur van een woning in hun straat niet mooi vinden. Soms lopen deze kwesties heel hoog op en moet uiteindelijk de Raad van State in Den Haag een knoop doorhakken. Zo besloot de hoogste bestuursrechter deze zomer dat een appeltjesgroen huis in Den Helder overgeschilderd moet worden. En in Oss is jarenlang geruzied over een groen geverfd dak.

Of de bezwaarmakers in Zuilichem zich neerleggen bij het besluit van het Zaltbommelse college om niet op te treden tegen de kleur, is nog niet bekend. Zij kunnen nog bezwaar maken.