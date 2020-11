Geen bijeenkomst, wel cadeautje voor mantelzorgers in de Bommelerwaard

DRUGSKAART BOMMELERWAARD Jaar na vondst 23.000 hennepstek­ken in Hedel houdt politie 5 verdachten aan

6 november KERKDRIEL/HEDEL - Een 31-jarige man uit Kerkdriel is als hoofdverdachte gearresteerd in een groot ondermijningsonderzoek in de Bommelerwaard. Ook zijn 23-jarige vrouw, zijn 58-jarige vader, een familielid van 62 en een 27-jarige verdachte zonder vaste woonplaats is opgepakt.